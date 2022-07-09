الحكومة تمنح اتحاد الكرة 6 ملايين دولار للتعاقد مع مدربين أجنبيين

2022/07/09 | 13:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافقت الحكومة العراقية، على منح الاتحاد العراقي بكرة القدم، مبلغاً مالياً قدره 6 ملايين دولار، من أجل التعاقد مع كادرين تدريبيين أجنبيين للمنتخبين الوطني والأولمبي.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، عقد اجتماعات مكثفة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أجل تخصيص مبلغ مالي من قبل […]

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