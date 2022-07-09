” لعنة الدولار” تجهض محاولات مزارعي ديالى الانتقال لـ” الطاقة النظيفة”

2022/07/09 | 13:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، السبت، أن لعنة الدولار اجهضت محاولات مزارعي المحافظة للانتقال الى الطاقة النظيفة.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اغلب المناطق الزراعية في ديالى تعاني من ازمة الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة بالاضافة الى ضعف الفولتية”، مبينا أن “من 40-50% من المناطق باتت تعتمد على […]

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