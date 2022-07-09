مقتل قيادي في “قسد” بمحاذاة الحدود العراقية السورية

2022/07/09 | 13:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، السبت، مقتل قيادي بارز بما يسمى قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بمحاذة الحدود العراقية السورية، مبينا انه رصد اكثر من 100 عملية ارهابية منذ بداية العام ولغاية الان في المنطقة ذاتها.وذكر المرصد في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/ انه “وثّق المرصد مقتل قيادي في “مجلس هجين العسكري” وهو قائد فوج […]

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