السياحة الدينية الى ايران ترتفع بنسبة 30% في محافظة عراقية

2022/07/09 | 13:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد عضو رابطة شركات السفر السياحية سجاد الربيعي، السبت، ارتفاع السياحة الدينية الى ايران بنسبة 30%.وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عوامل عدة اسهمت في خلق انتعاش السياحة الدينية الى ايران عبر منفذ المنذرية الحدودي شرق ديالى ابرزها الاستقرار الأمني”، مبينا ان “من 200-300 عراقي يدخلون المنفذ يوميا 80% منهم قاصدين زيارة […]

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