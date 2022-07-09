الاطار : العيد سيحسم الخلافات ورئيس الوزراء المقبل سيحظى بدعم القوى السياسية

2022/07/09 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي ملف العملية السياسية أكد الإطار التنسيقي، قرب تسمية رئيس الوزراء الجديد، من خلال اتفاق وتوافق قوى الإطار.

ونفى القيادي في الإطار فاضل موات، ما يشاع عن وجود خلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن تسمية رئيس الوزراء الجديد، مؤكداً ان هناك توافق كبير بين جميع قوى الإطار لحسم هذا الملف.



وقال ان تسمية رئيس الوزراء الجديد، سيكون بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، وسيكون محط ترحيب ودعم من باقي الأطراف السياسية.

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