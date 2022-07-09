ريال مدريد الإسباني يعلن رحيل مهاجمه الصربي يوفيتش إلى فيورنتينا الإيطالي

2022/07/09 | 13:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكلف يوفيتش ريال مدريد مبلغ 60 مليون يورو (61 مليون دولار) لضمه في عام 2019.

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