فرار الرئيس السريلانكي

2022/07/09 | 13:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا من مقره الرسمي في العاصمة السبت، على ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع، قبل أن يعرض التلفزيون مشاهد تظهر متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع.

وقال المصدر إن “الرئيس نقل إلى مكان آمن”، مضيفاً أن الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

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