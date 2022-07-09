تتسلل عبر الأنف وتأكل الدماغ.. بكتيريا قاتلة تختبئ في مياه بحيرة تثير الرعب

2022/07/09 | 13:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تعتقد آبي ميلفين وأصدقاؤها أبدًا أن اجتماعهم الصيفي سيكون مسرحًا لتهديد صحي غير مرئي يختبئ داخل مياه بحيرة في متنزه "Lake of Three Fires State Park" في مقاطعة تايلور بولاية أيوا الأمريكية.

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