عائلة “أبو عاقلة” تطلب لقاء بايدن

2022/07/09 | 13:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت عائلة الصحفية الفلسطينية الراحلة، شيرين أبو عاقلة، يوم السبت، أنها تريد لقاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء جولته المقبلة بالشرق الأوسط.وكتب أنطون أبو عاقلة، شقيق شيرن، في رسالة إلى بايدن، […]

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