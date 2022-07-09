الطقس في عيد ذي قار: حرارة مرتفعة واجواء مغبرة 



الطقس في عيد ذي قار: حرارة مرتفعة واجواء مغبرة 
2022/07/09 | 13:41 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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