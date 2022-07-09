اكثر من مليوني زائر بضمنهم عرب واجانب يفدون الى كربلاء لاحياء مراسم يوم عرفة

2022/07/09 | 13:46 - المصدر: وكالة خبر

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وصل الى محافظة كربلاءالمقدسة اكثر من مليوني زائر ، بضمنهم عرب واجانب ، لاحياء مراسم يوم عرفة وسط اجراءات امنية مشددة قامت بها قيادتا العمليات والشرطة والصنوف والتشكيلات الامنية الاخرى المشاركة في الخطة التي اعدت لتأمين حماية الزوار .

واغلقت القوات الامنية مركز المحافظة وعددا من الشوارع الرئيسة امام حركة العجلات وتم ايقاف العمل بباج الدخول الى اشعار آخر.

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