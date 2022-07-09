الصحة تحذر من استخدام الألعاب النارية الخطرة في العيد

2022/07/09 | 14:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الصحة هاني العقابي، اليوم السبت، من استخدام الألعاب النارية والخطرة على الأطفال في العيد.

وقال العقابي في بيان “أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك إلى الشعب العراقي الكريم وكافة ملاكات وزارة الصحة متمنيا لهم دوام العطاء والنجاح في تقديم الخدمات الطبية لشعبنا العزيز وان ترفل ايامهم بالتقدم والازدهار”.

وأضاف: “نجدد دعوتنا إلى جميع المواطنين وللعائلة العراقية والهيئات المختصة للاحتياط من استخدام الألعاب النارية والعاب الأطفال الخطرة (الصجم) لما تسجل من إصابات خطيرة خلال العيد وكذلك نؤكد على الالتزام بتوجيهات الوزارة باتخاذ الاجراءات الوقائية من فايروس كورونا والامراض الانتقالية”.

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