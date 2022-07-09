وزير الصحة يحذر من استخدام الألعاب النارية والخطرة في العيد

2022/07/09 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحذر وزير الصحة هاني العقابي، اليوم السبت، من استخدام الألعاب النارية والخطرة على الأطفال في العيد.وقال العقابي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك إلى الشعب العراقي الكريم وكافة ملاكات وزارة الصحة متمنيا لهم دوام العطاء والنجاح في تقديم الخدمات الطبية لشعبنا العزيز وان ترفل ايامهم بالتقدم والازدهار".وأضاف: "نجدد دعوتنا إلى جميع المواطنين وللعائلة العراقية والهيئات المختصة للاحتياط من استخدام الألعاب النارية والعاب الأطفال الخطرة (الصجم) لما تسجل من إصابات خطيرة خلال العيد وكذلك نؤكد على الالتزام بتوجيهات الوزارة باتخاذ الاجراءات الوقائية من فايروس كورونا والامراض الانتقالية".

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