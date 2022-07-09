متحورات كورونا قد ترفع عدد الإصابات في الصيف

2022/07/09 | 14:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتغيرات الفرعية لأوميكرون ستخلق على الأرجح صيفًا مليء بأعداد كبيرة من الاصابات.

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