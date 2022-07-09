الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن

2022/07/09 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الجمعة، وجود وساطة إيرانية فيما يخص منصب رئاسة الجمهورية.

وقال عمر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الديمقراطي مايزال متمسكا بمنصب رئاسة الجمهورية ومرشحه للمنصب ريبر أحمد".

وأضاف أنه "لاتوجد وساطة إيرانية أو من دول أخرى، لآن الديمقراطي لايتلقى أوامر من الخارج، ويعمل وفقا لما تمليه عليه المصلحة الوطنية والقومية للكرد".

يذكر أن وسائل إعلام تداولت عدة تقارير عن زيارة مسؤولين ايرانيين للتوسط بين الحزبين الكرديين وايجاد حلول حول منصب رئاسة الجمهورية.

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