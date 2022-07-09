السليمانية.. انخفاض مناسيب مياه سد دوكان بنسبة 41%

2022/07/09 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت ادارة سد دوكان، اليوم السبت، عن انخفاض الخزين المائي إلى أقل من ثلاثة مليارات متر مكعب مبينة ان الانخفاض بنسبة 41 % من مجموع حجم السد الذي يصل إلى 7 مليار متر مكعب .

وقال مدير سد دوكان كوجر جمال لـ (بغداد اليوم) ان "نسبة الخزين المائي بالسد مقارنة بالاعوام السابقة قليلة لأسباب عديدة منها عدم سقوط الأمطار فضلا عن عدم وصول كميات كافية من الزاب الاسفل بأتجاه إيران".

وتابع جمال ان "سد دوكان يعتمد بطريقة ملئه على الأمطار وهذا الأمر سبب بقلة الخزين في إلى أقل النصف للخزين فيه".

وانخفضت للموسم الثالث على التوالي، إيرادات المياه الواصلة إلى نهري دجلة والفرات، سواء من تركيا وإيران أو من الأمطار وذوبان الثلوج في قمم الجبال العراقية، التي يبدو أنها كانت دون مستوى الطموح لتعزيز الخزين المائي للبلاد في الفترة المقبلة.

ويعتمد العراق في تغذية أنهاره سنوياً على المياه الآتية من تركيا وإيران، خصوصاً في فصل الربيع، فضلاً عن الأمطار والثلوج، إلا أن الموسم الحالي شهد انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق منذ أعوام عدة، وهو ما بدا واضحاً في انحسار مساحة نهري الفرات ودجلة داخل الأراضي العراقية وجفاف أنهر وبحيرات في محافظة ديالى.

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