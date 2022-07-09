لاعب منتبخنا الاولمبي يسجل هدفه الاول مع فريقه التشيكي الجديد

2022/07/09 | 14:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نجح لاعب منتخبنا الاولمبي ميرخاس دوسكي، في المساهمة بفوز فريقه سلوفاكو التشيكي في إطار التحضير للموسم الجديد.وسجل الظهير العراقي الهدف الاول لفريقه في المباراة الودية أمام فيشكوف في المباراة التي انتهت بهدفين دون رد.ويعد هذا الهدف هو الاول لدوسكي مع سلوفاكو ضمن التحضيرات للدوري التشيكي الممتاز والدوري الاوروبي.وانتقل دوسكي مؤخراً […]

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