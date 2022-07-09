طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وتوقعات بعودة العواصف الترابية

2022/07/09 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد

الزلزالي، اليوم السبت، توقعاتها لحالة

الطقس في عموم مناطق العراق، لليوم

والأيام الأربعة المقبلة.

ووفق توقعات الهيئة التي جاءت بجداول

وردت لوكالة نون الخبرية، فإن طقس

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