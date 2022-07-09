الكاظمي في جامعة الموصل (فيديو)

2022/07/09 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، زيارة إلى جامعة الموصل،

وتجول في أقسامها، واطلع على عمليات

الإعمار والتأهيل التي شهدتها الجامعة

بعد الأضرار التي لحقت بها على يد عناصر

تنظيم داعش الإ

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