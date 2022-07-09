الكاظمي: ماضون بقوة وعلى القوى السياسية تحمل مسؤولياتها (فيديو)

2022/07/09 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

السبت، أن هذه الحكومة ماضية بواجبها

بقوة، داعياً القوى السياسية إلى تحمل

مسؤوليتها الوطنية في حل الأزمة

الراهنة.

جاء ذلك، خلال اجتماع الكاظمي، خلال

زيارته التفقد

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