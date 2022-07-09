هل يمكن حقاً استبدال اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية في الجزائر؟ - حميد زناز

2022/07/09 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_زناز في الحقيقة كلما وجد النظام الجزائري نفسه في أزمة داخلية، اقتصادية، سياسية أو اجتماعية إلا واختلق أزمة مع فرنسا بحثا عن اصطفاف الجزائريين إلى جانبه نظرا للحساسية الشعبية تجاه فرنسا الاستعمارية.



وفي كل مرة تتوتر فيها العلاقات بينه وبين باريس يُخرج مسألة اللغة الفرنسية في الجزائر والتهديد باستبدالها باللغة الإنغليزية، بشكل مباشر تارة وتارة أخرى عن طريق وسائل الاعلام المدجنة وجمعيات وأحزاب تدور في ف ......





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