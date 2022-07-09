2022/07/09 | 14:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: السبت 9 تموز 2022 رمانة يدوية تستهدف منزلا شمال شرقي بغداد وزير الصحة...

ظهرت المقالة التقرير اليومي لشهر تموز..



رمانة يدوية تستهدف منزلا شمال شرقي بغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقرير اليومي لشهر تموز.. رمانة يدوية تستهدف منزلا شمال شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقرير اليومي لشهر تموز.. رمانة يدوية تستهدف منزلا شمال شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).