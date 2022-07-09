تدريب على صد الغزو الروسي.. قوات أوكرانية تتجه إلى بريطانيا

2022/07/09 | 14:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، وصول أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى بريطانيا لتلقي التدريب في إطار دعم لندن لكييف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

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