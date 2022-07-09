2022/07/09 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على سبعة متهمين وضبط كدس من مخلفات تنظيم داعش بجانبي الكرخ والرصافة.وذكر بيان لاعلام عمليات بغداد،تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أنه “بهدف تعزيز الامن والاستقرار وتجفيف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 7 متهمين وضبط كدس من مخلفات داعش بجانبي الكرخ والرصافة المركز الخبري الوطني.

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