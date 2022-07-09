2022/07/09 | 14:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق عملية تفتيش وتأمين مشتركة في صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/09 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية تفتيش وتأمين مشتركة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية تفتيش وتأمين مشتركة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).