2022/07/09 | 14:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاجر تحف وعائلته يقدمون حفل شاي ياباني تقليدي، مع لمسة فريدة، في معرض غاليري أوكوبو في طوكيو.يتيح المعرض للزوار فرصة لمس الأوعية التقليدية وتناول مشروب منها، وتتراوح مجموعة الأطباق من أوعية جديدة تمامًا إلى أوعية عمرها أكثر من 300 عام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تريد أن تشرب شاي من فنجان ثمنه 25 ألف دولار؟ قم بزيارة بيت الشاي هذا في اليابان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تريد أن تشرب شاي من فنجان ثمنه 25 ألف دولار؟ قم بزيارة بيت الشاي هذا في اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).