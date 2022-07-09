“السكوتر الكهربائي”.. أول تجربة في موسم الحج

2022/07/09 | 14:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اطلع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، اليوم السبت، على تجربة السكوتر الكهربائية، التي يتم تجربتها لأول مرة في حج هذا العام.واطلع الجاسر على “سير العمل في هذه الآلية، والآليات المستخدمة، وطريقة تدريب الحجاج على استخدامها”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.يعد السكوتر أحد أنماط النقل الحديث، الذي تسعى […]

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أول تجربة في موسم الحج أولاً على ايرث نيوز.

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