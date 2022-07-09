لاعب ريال مدريد يتعرض للتخدير والسرقة

2022/07/09 | 14:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، وشريكته مينا بونينو، للتخدير والسرقة خلال قضاء إجازتهما الصيفية في جزيرة إيبيزا الإسبانية، قبل بداية الموسم الجديد.وأكدت مينا بونينو، أنه تم تخديرها وكذلك فالفيردي من قبل الطاهي الخاص بهما، خلال تواجدهما في جزيرة إيبيزا، وسرق منهما مبلغ 10 آلاف يورو.وسردت مينا بونينو عبر حسابها الرسمي […]

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