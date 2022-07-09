63 مليار دولار خرجت من أسواق الأسهم الأمريكية وتحولت إلى سيولة في أسبوع

2022/07/09 | 14:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت مجموعة بنك أوف أميركا، إن المستثمرين يتجهون إلى تكديس السيولة النقدية أو الاستثمار في سندات الخزانة الأميركية مع ارتفاع أسعار العائد، في ظل المخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي.ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن تقرير للمجموعة، أن نحو 63 مليار دولار خرجت من أسواق الأسهم وتحولت إلى سيولة لدى المستثمرين خلال الأسبوع المنتهي يوم […]

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