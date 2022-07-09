2022/07/09 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن انطلاق عملية تفتيش وتأمين مشتركة غرب بيجي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قيادة عمليات صلاح الدين للحشـد الشعبي، شرعت اليوم السبت، بعملية تفتيش وتأمين مشتركة غرب قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين".

واضافت ان "العملية شاركت بها قوة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشـد واللواء 31 بالحشد وطوارئ صلاح الدين والجيش".

وأشارت إلى أن"العملية تهدف لتأمين المناطق الواقعة شمال غرب بيجي بأتجاه المخازن بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك".

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