واشنطن تطلب من الصين إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا

2022/07/09 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه دعا الصين إلى إدانة “العدوان” الروسي على أوكرانيا، وذلك بعد اجتماعه في جزيرة بالي الإندونيسية السبت مع نظيره الصيني وانغ يي.

وقال بلينكن إنها “اللحظة التي نحتاج فيها جميعاً إلى النهوض كما فعلت دول مجموعة العشرين الواحدة تلو الأخرى، لإدانة العدوان والمطالبة، من بين أمور أخرى، بأن تسمح روسيا بالوصول إلى الغذاء العالق في أوكرانيا”.

وأضاف أنه لا يرى أي “إشارة” على إلى تعاون من جانب روسيا.

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