2022/07/09 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ادارة مستشفى سفير الامام الحسين

(عليه السلام) التخصصي التابع للعتبة

الحسينية المقدسة، عن إطلاق خطته

الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية

للزائرين الوافدين الى مدينة كربلاء

المقدسة من داخل وخارج الع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة أكثر من (500) طبيب ومسعف… العتبة الحسينية تستنفر كوادرها الطبية لخدمة الزائرين في "عرفة" (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة أكثر من (500) طبيب ومسعف… العتبة الحسينية تستنفر كوادرها الطبية لخدمة الزائرين في "عرفة" (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).