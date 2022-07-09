من كل فج عميق .. ملايين المسلمين يحيون يوم عرفة عند قبر الحسين (ع) في كربلاء (صور)

2022/07/09 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت عدسة وكالة نون الخبرية، اليوم

السبت، محافظة كربلاء وهي تغص

بالزائرين الذين يحيون زيارة عرفة.

وأحيى ملايين الزائرين زيارة عرفة، في

مرقد الامام الحسين واخيه ابو الفضل

العباس (عليهما السلام)، بعد ق

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