2022/07/09 | 14:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذر مزارعون من نقص عالمي في الحمص، مما يهدد إمداداته إلى الدول المستهلكة، في تطور قد يكون له عواقب وخيمة على البلدان التي تعتمد على البقول كمصدر أساسي للبروتين، وفقا لصحيفة "الغارديان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمص.. ضحية جديدة للحرب على أوكرانيا والمناخ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمص.. ضحية جديدة للحرب على أوكرانيا والمناخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).