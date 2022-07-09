متنبئ جوي ينصح بعدم السفر في العيد لهذا السبب

2022/07/09 | 15:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع متنبئ جوي، اليوم السبت، انخفاض درجات الحرارة خلال الايام المقبلة، فيما نصح بعد السفر براً.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور تابعته وكالة ايرث نيوز، أنه “الآن بعد ظهر السبت، غبار متوسط الكثافة متصاعد بتأثير الرياح السطحية في اجواء العاصمة بغداد وصلاح الدين وما بين ذي قار والبصرة وواسط ومناطق من […]

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