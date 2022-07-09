تحديث سناب شات يثير الجدل.. يراقبك لحظة بلحظة

2022/07/09 | 15:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أطلق التطبيق الأميركي “سناب شات” مؤخرًا، تحديثا باسم “Snap map”، الذي يراقب المشترك لحظة...

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يراقبك لحظة بلحظة أولاً على المسلة.

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