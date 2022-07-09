الممثل الشهير براد بيت يعلن عن إصابته بـ“عمى التعرف على الوجوه“.. ما هو المرض وما هي آثاره؟

2022/07/09 | 15:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الممثل براد بيت، الحائز على جائزات، أنه يعاني من “عمى التعرف على الوجوه“، وهو اضطراب عصبي يقول إنه كان يعاني منه ولكن لم يتم تشخيصه رسميًا.ما هو المرض؟ وما آثاره على من يصيبه؟

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