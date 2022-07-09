سانشيز يتراجع عن اتفاقه مع ميلان بسبب سان جيرمان

2022/07/09 | 15:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف تقرير صحفي، اليوم السبت، عن موقف البرتغالي ريناتو سانشيز، نجم ليل الفرنسي، من الانتقال لميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى الروسونيري استعداده للتعاقد مع ريناتو هذا الصيف، لتدعيم الفريق قبل بداية الموسم الجديد، لكن وجود باريس سان جيرمان في الصراع جعل الصفقة صعبة على ميلان.

وبحسب صحيفة “ريكورد” البرتغالية، فإن ريناتو سانشيز استقر على قراره واختار الانضمام لباريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن اللاعب رفض العرض المقدم من ميلان.

وأضافت أنه بالرغم من الاتفاق المبدئي الذي توصل له ميلان مع نادي ليل، إلا أن قرار سانشيز هو الحاسم في الصفقة.

وأوضحت أن النجم البرتغالي يريد العمل مع جاليتير، مدربه السابق والمدير الفني الجديد لسان جيرمان، مضيفة أن اللاعب أوضح موقفه لخورخي مينديز، وكيل أعماله.

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