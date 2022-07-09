أربعة جرحى في هجوم بالسكين على مستشفى في الصين

2022/07/09 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصاب رجل يحمل سكيناً أربعة أشخاص بجروح في مستشفى شهير في شنغهاي السبت، قبل أن تتمكّن قوات الأمن من إخضاعه عبر إطلاق النار عليه، حسبما ما أعلنت الشرطة.

وصباحاً، تلقّت الشرطة نداءات استغاثة من مستشفى رويجين الواقع في وسط العاصمة الاقتصادية الصينية، حيث أرسلت أفرادها على الفور.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أنها “توجّهت سريعاً إلى المكان حيث وجدت رجلاً يحمل سكيناً ويحتجز عدداً من الاشخاص رهائن في الطابق السابع في المستشفى”.

وأضاف البيان “عندما حاول المشتبه به مهاجمة الرهائن والضبّاط، فتحت الشرطة النار عليه وأخضعته”.

وأوضحت الشرطة ان أربعة اشخاص أصيبوا ووُضعوا في الرعاية الصحية.

لا تزال دوافع الاعتداء غير واضحة حتى الآن.

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