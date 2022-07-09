"مسيطرة".. تفاعل جزائري مع فيديو السفيرة الأميركية وزوجها في أول أيام العيد

2022/07/09 | 16:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو نشرته السفارة الأميركية بالجزائر يظهر السفيرة وهي تتفاوض لشراء كبشها بالطريقة التي يتفاوض بها أغلب الجزائريين.

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