2022/07/09 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا الكاتب: ميخائيل أبراموفيتش بارغ*ترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجممن الواضح أنه لا يوجد مُتطلبات يُكررها تخصص السوسيولوجيا النظرية بإصرار عندما تكون الوظائف المعرفية قيد النقاش أكثر من تلك المُتطلبات التي تخص عيانية الحقائق التي يدرسها ذلك التخصص(1).



هذا المُتَطلَب بحد ذاته مُهم جداً لأنه في الواقع، خاص بالمعرفة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحقيقة التاريخية: بُنيتها وشكلها ومضمونها - مالك ابوعليا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحقيقة التاريخية: بُنيتها وشكلها ومضمونها - مالك ابوعليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).