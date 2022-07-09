2022/07/09 | 16:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سجاد الخفاجي يبدو ان السلاح المنفلت لا يقتصر على ذلك المتواجد في اغلب البيوت...

ظهرت المقالة أسلحة الصجم المُنفلتة في الأعياد أولاً على المسلة.

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