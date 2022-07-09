2022/07/09 | 16:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اضافت وزيرة المساواة البريطانية السابقة كيمي بادينوك اسمها، السبت، 9 تموز، 2022، إلى لائحة...

ظهرت المقالة وزيرة المساواة البريطانية السابقة تترشح لخلافة جونسون أولاً على المسلة.

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