ميسي يهدد العملاق الفرنسي بسبب كريستيانو رونالدو

2022/07/09 | 16:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة هدد جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، إدارة العملاق الفرنسي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب غريمه التقليدي وجناح مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو.وبحسب تقرير لصحيفة “El […]

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