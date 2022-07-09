مصدر يكشف خلاف بين دولة القانون وتحالف الفتح.. ماهي أسباب الخلاف؟

2022/07/09 | 16:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية، عدا التيار الصدري، اليوم السبت، وجود خلافات بين ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح على تسمية المرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

وأبلغ المصدر وكالة خبر برس (واخ)، ان “قيادة الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة نقاط الكتل داخل الإطار التي تؤهلهم لاختيار مرشحهم لمنصب نائب رئيس البرلمان ورئيس الوزراء.

وأضاف المصدر، أن “احتساب النقاط وفقا لعدد نواب كل كتلة سياسية داخل الإطار التنسيقي، وكل نائب يعدّ نقطة واحدة لصالح الكتلة السياسية”.

وبشأن خلافات دولة القانون والفتح؛ بين المصدر، ان “دولة القانون إذا أرادت الحصول على منصب رئيس الوزراء عليها التنازل عن منصب النائب الأول لرئيس البرلمان لصالح تحالف الفتح، وكذلك الفتح إذا أراد الحصول على منصب رئيس الوزراء عليه تنازل على منصب نائب رئيس البرلمان لصالح دولة القانون”.

وقال مصدر مقرب من الصدر، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة خبر برس (واخ) في وقت سابق من اليوم السبت، إن “الصدر سوف يمنع أي حكومة تشكّل وفق منهج التوافق، وإن تحريك الشارع لمنع هذا الأمر، وارد جداً، إذا ما أقدم الإطار بشكل فعلي نحو تشكيل هكذا حكومة”.

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