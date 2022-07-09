المنظومة الغربية وبوادر الانهيار 

2022/07/09 | 16:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب /عبد الخالق فلاح … تشهد المنظومة الغربية الرأسمالية خلال السنوات الاخيرة انهيارات متتالية وبعد ان نتج عنها انظمة احتكارات أقليات قومية لمراكز تلك الانظمة، و همّـهم في أن “يديروا معاً” ولفائدتهم، العالم بأسره،وهي تدخل اليوم في مرحلة التلاشي، ، ولعل اولها الازمة الاقتصادية الحالية الشديدة التي هي أساس و تتولّد منه، بنهاية المطاف، باقي […]

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