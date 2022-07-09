اعتراف ووعد.. شرطة اليابان تكشف “ثغرات” في أمن آبي

2022/07/09 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إقرار من شرطة اليابان بوجود “ثغرات لا يمكن إنكارها” في الإجراءات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، غداة مقتله بالرصاص.واعترف قائد شرطة منطقة نارا، السبت، بوجود ثغرات “لا يمكن إنكارها” في الإجراءات الأمنية الخاصة بآبي، في إشارة ضمنية إلى دور ذلك المحتمل في مقتله، الجمعة، بالرصاص، خلال تجمع انتخابي غرب اليابان.[…]

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شرطة اليابان تكشف “ثغرات” في أمن آبي أولاً على ايرث نيوز.

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