2022/07/09 | 16:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: السبت 9 تموز 2022 القوات الامنية تعتقل عصابة تحتال بـ”اللهجة الخليجية” والعملة المزيفة...

ظهرت المقالة التقرير اليومي لشهر تموز..



القوات الامنية تعتقل عصابة تحتال بـ”اللهجة الخليجية” والعملة المزيفة في الكرادة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقرير اليومي لشهر تموز.. القوات الامنية تعتقل عصابة تحتال بـ”اللهجة الخليجية” والعملة المزيفة في الكرادة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقرير اليومي لشهر تموز.. القوات الامنية تعتقل عصابة تحتال بـ”اللهجة الخليجية” والعملة المزيفة في الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).