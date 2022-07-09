الصحة تسجل 4017 إصابة جديدة بكورونا

2022/07/09 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

سجلت وزارة الصحة 4017 إصابة بفيروس كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم السبت 9 تموز 2022وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "لم تسجل وفيات اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 2566 حالة"

وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 359"

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