الزراعة ومساحة هولندا والعراق.. حسن الجنابي

2022/07/09 | 16:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب حسن الجنابي:

مساحة هولندا أقل من 10% من مساحة العراق وايراداتها السنوية من الصادرات الزراعية تزيد على 100 مليار دولار، أي اكثر من ايرادات العراق من النفط.

أي درس يمكن استخلاصه من هذه الحقيقة؟

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